Baijiahao: провал заговора США против России обозлил Байдена

США ввели беспрецедентное количество санкций против России и оказали давление на страны Евросоюза, чтобы они предприняли аналогичные меры. Это было сделано, чтобы сокрушить экономику России.

Однако российская энергетическая отрасль очень важна для Европы, а потому план США по ослаблению России не был реализован, полагает китайское издание Baijiahao. Заговор против России провалился, подчёркивается в статье (перевод "ПолитРоссия").

Более того, Россия заработал на росте цен на энергоресурсы. А кроме того, увеличила свою территорию за счёт референдумов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. После присоединения этих регионов площадь территории России увеличилась на более чем 50 тысяч квадратных километров.

"Очевидно, что российская экономика вскоре сможет восстановиться. Это, несомненно, прямое разрушение американского заговора по экономической борьбе с Россией, и наверняка Байден был настолько зол, что вскочил на ноги", — вот так образно описывают происходящее авторы Baijiahao.

Отмечается также, что представители США позволяют себе опасные заявления в адрес России. Вроде того, что не будут возражать против ударов Украины по регионам, вошедшим в состав РФ.

По мнению китайских аналитиков, терпение России по отношению к Соединённым Штатам достигают своего предела. Но они считают, что одновременно нынешний подход США играет на руку РФ.

США, считают авторы китайского издания, образно говоря сами прыгнули в яму. После того как Блинкен перед всем миром сделал заявление о решительной поддержке Украины, США не могут пойти на попятный и отказать Киеву в очередных поставках оружия.

Зеленский будет просить ещё больше помощи и это неизбежно опустошит арсенал США, считают авторы Baijiahao. Рано или поздно помощь, которую США оказывают Украине, истощит американскую сторону. И это будет на руку России.

Тем более если учесть, что план Вашингтона по экономическому разрушению России провалился, отмечают авторы китайского издания.