Глава Псковской области: на границе возникли очереди из желающих уехать из РФ

На границе в Псковской области наблюдаются длинные очереди из граждан, желающих выехать из РФ. В этих очередях большое количество украинцев, а также жителей России призывного возраста. Об этом проинформировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил о проведении им совещания по поводу очередей из желающих уехать, сформировавшихся на границе в Псковской области, и назвал сложившуюся ситуацию непростой.

"Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать", — рассказал Ведерников в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что местные власти и спецслужбы делают всё необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию: организованы мобильные призывные пункты, выездная торговля продуктами первой необходимости, пункты защиты от дождя и обогрева.

Ведерников подчеркнул, что сейчас "наплыв людей очень большой", однако сказал, что власти держат ситуацию на контроле.

По мнению главы региона, желающим покинуть страну следует выбирать менее популярные и перегруженные пути.