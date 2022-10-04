На границе в Псковской области наблюдаются длинные очереди из граждан, желающих выехать из РФ. В этих очередях большое количество украинцев, а также жителей России призывного возраста. Об этом проинформировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона сообщил о проведении им совещания по поводу очередей из желающих уехать, сформировавшихся на границе в Псковской области, и назвал сложившуюся ситуацию непростой.
"Среди тех, кто выезжает, много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещённые товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, да и соседи не спешат их пропускать", — рассказал Ведерников в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что местные власти и спецслужбы делают всё необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию: организованы мобильные призывные пункты, выездная торговля продуктами первой необходимости, пункты защиты от дождя и обогрева.
Ведерников подчеркнул, что сейчас "наплыв людей очень большой", однако сказал, что власти держат ситуацию на контроле.
По мнению главы региона, желающим покинуть страну следует выбирать менее популярные и перегруженные пути.
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