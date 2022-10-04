Зеленский является главным претендентом на Нобелевскую премию мира

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в списке кандидатов на получении Нобелевской премии мира-2022.

О хороших шансах главы Украины свидетельствуют рейтинг ставок букмекеров. Имя Владимира Зеленского возглавляет перечень претендентов на престижную награду.

На втором месте — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, на третьем — народ Украины.

Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известно в пятницу, 7 октября. В этот день президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет.

Ранее Зеленский подписал указ одобряющий вступление Украины в НАТО.