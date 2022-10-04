Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в списке кандидатов на получении Нобелевской премии мира-2022.
О хороших шансах главы Украины свидетельствуют рейтинг ставок букмекеров. Имя Владимира Зеленского возглавляет перечень претендентов на престижную награду.
На втором месте — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, на третьем — народ Украины.
Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известно в пятницу, 7 октября. В этот день президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет.
Ранее Зеленский подписал указ одобряющий вступление Украины в НАТО.
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