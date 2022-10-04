Newsweek: подтвердился необычный слух о жизни Путина в Германии

Американский журналист Том Нортон заявил, что любопытная легенда о жизни президента России Владимира Путина в Германии, в то время, когда он работал в спецслужбах, получила подтверждение.

Существует один необычный слух, который довольно часто фигурировал в западных СМИ, что Путин, возвращаясь на родину из Германии, взял с собой стиральную машину, пишет автор статьи в Newsweek, пересказ которой публикует "ПолитРоссия".

Теперь это получило подтверждение, добавляет автор материала. Нортон обратил внимание на слова бывшей супруги Путина Людмилы, которая в одном из интервью рассказала, что однажды немецкие соседи подарили им свою стиральную машину. В итоге она была перевезена в Ленинград, где проработала ещё пять лет.

Эту историю подтвердил и новый арендатор квартиры, которую Путины снимали в Дрездене. Он заявил, что встречался с будущим президентом России, чтобы забрать ключи от квартиры, и видел, как упаковывалась стиральная машина, отмечает журналист.