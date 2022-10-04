Морозов: распространение ядерного оружия вышло из-под контроля по вине Запада

В стремлении большого количества государств обзавестись собственным ядерным оружием виноват коллективный Запад. Такое мнение выразил депутат Госдумы Олег Морозов.

Комментируя пролёт ракеты КНДР над японской территорией, парламентарий отметил, что раньше такие испытания всегда согласовывали с руководством стран, воздушное пространство которых планировалось затронуть.

В интервью ФАН он подчеркнул: распространение ядерного оружия в мире выходит из-под контроля. По словам политика, его хотят заполучить государства, не входящие в список постоянных членов Совбеза ООН.

"Они видят, что иначе защищать свой суверенитет от коллективного Запада будет тяжело", — считает Морозов.

Депутат также добавил, что КНДР постоянно находится под санкционным давлением.

Ранее американский политолог Гарри Казианис призвал Запад начать переговоры с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта во избежание обмена ядерными ударами.