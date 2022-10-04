Санду торгует территорией Молдавии в угоду Украине

Президент Молдавии Майя Санду сообщила пранкерам Вовану и Лексусу, один из которых прикинулся украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, что готова передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет.

"Знаете, когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты, и мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить… Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет", — сказала Санду пранкерам.

Речь идёт о селе в Кагульском районе Молдавии, который граничит с Румынией и Украиной.

Санду отметила, что украинские специалисты осмотрели территорию, но ответа Киева не последовало. Молдавский президент спросила у "украинского премьера", интересует ли его ещё это предложение.

Также в разговоре с пранкерами Санду заявила о готовности объявить в Молдавии мобилизацию, если Вооружённые силы РФ дойдут до Одесской области.

Ранее администрация президента Молдавии назвала разговор Санду с пранкерами фальсификацией.