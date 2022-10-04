Согласно заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия не намерена становиться участником "упражнений" по ядерной риторике, которые в последнее время активно практикует Запад.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал материал, в котором журналисты газеты The Times предположили, что РФ планирует проведение испытаний ядерного оружия вблизи Украины.
"У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", — сказал Песков.
Ранее в издании The Times вышла статья, в которой говорилось о том, что Россия якобы собирается провести испытания ядерного оружия в акватории Чёрного моря, возле украинской границы. По мнению западных публицистов, это станет демонстрацией намерений России к использованию оружия массового поражения.
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