Песков: у РФ нет намерения участвовать в "упражнениях" по ядерной риторике

Согласно заявлению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия не намерена становиться участником "упражнений" по ядерной риторике, которые в последнее время активно практикует Запад.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал материал, в котором журналисты газеты The Times предположили, что РФ планирует проведение испытаний ядерного оружия вблизи Украины.

"У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", — сказал Песков.

Ранее в издании The Times вышла статья, в которой говорилось о том, что Россия якобы собирается провести испытания ядерного оружия в акватории Чёрного моря, возле украинской границы. По мнению западных публицистов, это станет демонстрацией намерений России к использованию оружия массового поражения.