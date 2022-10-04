Кедми: Польша не сможет присоединить Западную Украину по примеру России

Через восемь лет после присоединения Крыма в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Политолог Яков Кедми считает, что Варшава, несмотря на её стремление забрать себе регионы Западной Украины, не сможет повторить успех Москвы, поскольку там большинство людей — украинцы, а не поляки.

"Чтобы украинское население добровольно решило присоединиться к Польше — для меня это очень сомнительно. И, с другой стороны, а почему Россия должна согласиться, чтобы часть Украины стала частью стран НАТО?" — заявил эксперт.

По мнению Кедми, население Западной Украины не поддержит ни польский, ни венгерский референдум. НАТО также не хочет провоцировать прямое столкновение с Россией, поскольку это является для военно-политического блока кошмаром, считает эксперт.

"Многие военные специалисты альянса считают это попыткой самоубийства. Если они хотят — пусть попробуют", — подчеркнул Кедми в эфире YouTube-канала "Нейтральная полоса".