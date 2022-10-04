Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на рассуждения американского миллиардера Илона Маска о событиях на Украине. Пресс-секретарь российского лидера положительно оценил намерение бизнесмена решить проблему.
"Факт весьма позитивный", — сказал Песков в ходе брифинга.
Также в Кремле отметили, что украинские чиновники не приветствуют подобное стремление.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.