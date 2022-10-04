В Кремле сочли "позитивным фактом" попытки Маска решить конфликт на Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на рассуждения американского миллиардера Илона Маска о событиях на Украине. Пресс-секретарь российского лидера положительно оценил намерение бизнесмена решить проблему.

"Факт весьма позитивный", — сказал Песков в ходе брифинга.

Также в Кремле отметили, что украинские чиновники не приветствуют подобное стремление.