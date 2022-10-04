Михайленко: Зеленский согласится на переговоры с РФ только после разрешения США

Прислушиваться к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского или других представителей киевского режима бессмысленно, поскольку Киев делает то, что ему приказывают западные кураторы. Об этом заявил доктор политических наук, профессор Александр Михайленко, комментируя Pravda.Ru утверждение решения СНБО Украины о невозможности переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Если Вашингтон даст Киеву "отмашку" о завершении конфликта, то власти Незалежной сразу же выполнят указание, считает политолог.

"У киевского руководства остались только люди, которых они подставляют таким образом. Оружие чужое, деньги чужие, идеи чужие — всё чужое. Поэтому я бы не прислушивался к тому, что говорит Зеленский или принимаются какие-то документы в Верховной Раде и прочее", — указал собеседник Pravda.Ru.

После подписания договоров по новым регионам России начнётся переформатирование спецоперации, полагает Михайленко. Он подчеркнул, что всего лишь один выстрел по Донецку будет являться ударом по российской территории. Соответственно, реакция Москвы будет жёсткой, считает профессор.

Ранее Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с Путиным.