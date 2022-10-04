Рогов: запорожцы протестуют против нежелания Киева выпускать их из региона

В той части Запорожской области, которая контролируется Киевом, люди подняли протест против нежелания украинских властей свободно выпускать граждан, желающих въехать на освобождённые территории. В знак протеста люди ещё раз заблокировали трассу, рассказал член главного совета региона Владимир Рогов.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" подчеркнул, что люди перекрывают дорогу уже во второй раз, протестуя таким образом против угроз киевских властей.

"Мои земляки-запорожцы во второй раз перекрыли дорогу после того, как оккупационные власти Зеленского запретили людям выезжать на освобождённую часть Запорожской области. Сделали это люди, несмотря на постоянно поступающие им угрозы от СБУ и полиции, а также несмотря на обстрел, когда боевики Зеленского расстреляли их колонну, состоящую из желающих выбраться на освобождённую территорию", — напомнил Рогов в своём Telegram-канале.

Представитель администрации Запорожской области обратил внимание, что украинское руководство искусственно создаёт трудности для жителей региона, не позволяя им переместиться на освобождённую часть региона. Рогов рассказал, что для этого киевские власти специально усложняют процедуру пропуска на КПП, расположенных вдоль линии соприкосновения, вводят электронные очереди и сложные системы согласований с привлечением спецслужб.