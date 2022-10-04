Украинский конфликт невозможно решить с помощью переговоров. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По мнению дипломата, Берлин делает всё, чтобы найти дипломатическое решение, однако Россия якобы продолжает усугублять обстановку.
Бербок заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, что Германия сможет урегулировать ситуацию на Украине только совместно с "международными партнёрами".
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.