Глава МИД ФРГ Бербок не видит возможностей решить конфликт путём переговоров

Украинский конфликт невозможно решить с помощью переговоров. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По мнению дипломата, Берлин делает всё, чтобы найти дипломатическое решение, однако Россия якобы продолжает усугублять обстановку.

Бербок заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, что Германия сможет урегулировать ситуацию на Украине только совместно с "международными партнёрами".