Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании Совета Федерации заявил, что прошедшие референдумы о воссоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией в полной мере соответствуют принципам, закреплённым в уставе ООН.
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