Глава МИД Лавров: референдумы в полной мере соответствуют принципам устава ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании Совета Федерации заявил, что прошедшие референдумы о воссоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией в полной мере соответствуют принципам, закреплённым в уставе ООН.