По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, Союзное государство России и Белоруссии имеет большое будущее в многополярной системе. Он убеждён, что оно в скором времени станет "центром притяжения" единомышленников.
"Этому, несомненно, будет способствовать активная деятельность России и Белоруссии в таких фундаментальных международных объединениях, как Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, ОДКБ и ШОС", — цитирует слова Мишустина РИА Новости.
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