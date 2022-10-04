Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в многополярном мире

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, Союзное государство России и Белоруссии имеет большое будущее в многополярной системе. Он убеждён, что оно в скором времени станет "центром притяжения" единомышленников.

"Этому, несомненно, будет способствовать активная деятельность России и Белоруссии в таких фундаментальных международных объединениях, как Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, ОДКБ и ШОС", — цитирует слова Мишустина РИА Новости.