В ЕС назвали пуск баллистической ракеты КНДР над Японией угрозой безопасности

Евросоюз осудил пуск баллистической ракеты Северной Кореи над Японией. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, подобный манёвр КНДР является угрозой региональной безопасности.

"Это неоправданная агрессия и грубое нарушение международного права. ЕС солидарен с Японией и Южной Кореей", — написал Мишель в социальных сетях.