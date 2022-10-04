Евросоюз осудил пуск баллистической ракеты Северной Кореи над Японией. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, подобный манёвр КНДР является угрозой региональной безопасности.
"Это неоправданная агрессия и грубое нарушение международного права. ЕС солидарен с Японией и Южной Кореей", — написал Мишель в социальных сетях.
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