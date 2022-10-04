В Казахстане получили ИИН почти 70 тысяч россиян

В Казахстане присвоены индивидуальные идентификационные номера (ИИН) почти 70 тысячам граждан России. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

Для открытия банковских счетов и карт в Казахстане обязательным условием является получение ИИН. Иностранцы и лица без гражданства могут получить услугу по формированию ИИН в течение одного рабочего дня.

По словам Мусина, с 21 сентября около 70 тысяч россиян присвоены ИИН иностранцев. Это необходимо не только для того, чтобы они получили карточки, но и для фиксации нарушений, пребывания, регистрации, то есть для контроля граждан.