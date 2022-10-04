Американский экономист Сакс: "Северный поток" взорвали США вместе с Польшей

Американский экономист Джеффри Сакс в прямом эфире обвинил США в подрыве "Северного потока". Кроме того, по мнению эксперта, диверсию Вашингтон мог совершить при поддержке Польши.

Сакс рассказал, что есть данные, которые говорят о том, что американские вертолёты были над зоной диверсии незадолго до взрывов. При этом эксперт подчеркнул, что Штаты это сделали для того, чтобы окончательно "добить" экономику Европы.

"Чтобы окончательно добить, произошло разрушение газопровода "Северный поток", которое, я готов поспорить, дело рук США, возможно, США вместе с Польшей, — заявил в эфире Bloomberg TV экономист. — Есть конкретное радиолокационное свидетельство того, что американские военные вертолёты, которые обычно базируются в Гданьске, кружили над этим районом".

Кроме того, Сакс припомнил заявления представителей администрации США о том, что "Северному потоку" положат конец, так или иначе.