Сенатор Цеков: Украина воюет за независимость США

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина ведёт вооружённый конфликт за независимость Соединённых Штатов. Вашингтон намерен ослабить Москву и сохранить свою лидирующую позицию в мире, считает он.

"Сейчас Украина превратилась в американскую колонию. По-настоящему независимой и великой Украина была бы, если бы дружила с Россией", — указал сенатор в беседе с РИА Новости.