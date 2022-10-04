Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украина ведёт вооружённый конфликт за независимость Соединённых Штатов. Вашингтон намерен ослабить Москву и сохранить свою лидирующую позицию в мире, считает он.
"Сейчас Украина превратилась в американскую колонию. По-настоящему независимой и великой Украина была бы, если бы дружила с Россией", — указал сенатор в беседе с РИА Новости.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.