Представители компании "Газпром" предложили Германии открыть "Северный поток-2" для продолжения поставок голубого топлива. Об этом пишет El Pais.
По информации издания, "Северный поток-1" стал бесполезным трубопроводом после диверсий. В статье сказано, что в этих условиях Берлину приходится искать новые способы импорта голубого топлива.
"Сообщение, которое посылает Москва, выглядит так: если Европа хочет снова получать российский газ, ей придётся согласиться на запуск "Северного потока-2", — подчёркивается в материале.
Автор публикации также напомнила, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель продвигала этот проект в качестве "частного бизнеса". Однако действующее руководство Германии воспринимает газопровод как геополитическое оружие РФ, заключила журналист.
Ранее американский экономист Джеффри Сакс обвинил США в подрыве "Северных потоков". Он считает, что Вашингтон совершил диверсию с помощью Польши.
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