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Читатели Die Welt* назвали Бербок "незрелой активисткой" после слов о Путине

Мир

Читатели немецкого издания Die Welt* раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок за её высказывание о президенте России Владимире Путине. Ранее министр заявила, что российский лидер "изолирован от всего мира".

Один из комментаторов назвал Бербок "незрелой активисткой", которая даже не понимает значение слова "дипломатия".

"Это действительно страшно, когда такие неквалифицированные люди попадают на такие важные посты", — написал он.

Другой читатель считает, что политика главы МИД ФРГ "подливает масла в огонь". Прежде всего от заявлений Бербок страдает население Германии, считают пользователи Сети.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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