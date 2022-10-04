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В Киргизии намерены достигнуть гендерного равенства к 2030 году

Мир

В правительстве Киргизии утверждена национальная стратегия по достижению гендерного равенства, рассчитанная до 2030 года, сообщил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.

Государственные исполнительные органы, полпреды президента Киргизии и муниципальные власти получат соответствующие бюджеты на реализацию запланированных мероприятий.

Участвовать в работе будут как представители гражданского общества, так и международные партнёры, включая некоммерческие организации

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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