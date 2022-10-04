В Киргизии намерены достигнуть гендерного равенства к 2030 году

В правительстве Киргизии утверждена национальная стратегия по достижению гендерного равенства, рассчитанная до 2030 года, сообщил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.

Государственные исполнительные органы, полпреды президента Киргизии и муниципальные власти получат соответствующие бюджеты на реализацию запланированных мероприятий.

Участвовать в работе будут как представители гражданского общества, так и международные партнёры, включая некоммерческие организации