В правительстве Киргизии утверждена национальная стратегия по достижению гендерного равенства, рассчитанная до 2030 года, сообщил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
Государственные исполнительные органы, полпреды президента Киргизии и муниципальные власти получат соответствующие бюджеты на реализацию запланированных мероприятий.
Участвовать в работе будут как представители гражданского общества, так и международные партнёры, включая некоммерческие организации
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