После объявления частичной мобилизации в РФ 200 тыс. россиян уехали в Казахстан

Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что после 21 сентября в республику въехало около 200 тыс. граждан России.

"С 21 сентября в Казахстан въехало около 200 тыс. граждан России, выехало 147 тыс.", — уточнил он в интервью местным журналистам.

Ранее казахстанское ведомство сообщило, что согласно выдать РФ российских граждан, но при условии, что тех объявят в международный розыск.