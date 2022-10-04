Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, что после 21 сентября в республику въехало около 200 тыс. граждан России.
"С 21 сентября в Казахстан въехало около 200 тыс. граждан России, выехало 147 тыс.", — уточнил он в интервью местным журналистам.
Ранее казахстанское ведомство сообщило, что согласно выдать РФ российских граждан, но при условии, что тех объявят в международный розыск.
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