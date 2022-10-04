Политолог Казианис призвал Запад вести диалог с РФ во избежание ядерных ударов

Запад должен начать переговоры с Россией по поводу урегулирования украинского конфликта, чтобы не допустить обмена ядерными ударами. Такое мнение выразил американский политолог Гарри Казианис.

В статье для издания Responsible Statecraft он отметил, что представителям США нужно возобновить коммуникацию с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Западу следует вспомнить о собственных национальных интересах и предотвратить ядерную эскалацию.

Эксперт напомнил, что у Москвы есть арсенал, состоящий из 6,4 тысячи ядерных боеголовок. Политолог подчеркнул: Москва может прибегнуть к этим резервам для завершения украинского конфликта на своих условиях.

"Риск ядерной войны увеличивается с каждым днём", — считает Казианис.

Он также добавил, что без помощи западных стран Украина не сможет осуществлять контратаки. Как пояснил эксперт, потребности Киева в поставках военной техники будут только расти. Это создаёт опасную ситуацию для Штатов, заключил специалист.