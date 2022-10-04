Восточные немцы выражают однозначную поддержку Москве в украинском конфликте, рассказал саксонский политик Франк Рихтер.
По его словам, на востоке страны часто можно увидеть российский триколор рядом с национальным флагом ФРГ.
"Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z", — добавил Рихтер в интервью изданию Spiegel.
В бывшей ГДР, отметил политик, жители выступают против антироссийских санкций и призывают к дружественным отношениям между РФ и Германией.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.