Политик ФРГ Рихтер: Восточная Германия на стороне России в украинском конфликте

Восточные немцы выражают однозначную поддержку Москве в украинском конфликте, рассказал саксонский политик Франк Рихтер.

По его словам, на востоке страны часто можно увидеть российский триколор рядом с национальным флагом ФРГ.

"Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z", — добавил Рихтер в интервью изданию Spiegel.

В бывшей ГДР, отметил политик, жители выступают против антироссийских санкций и призывают к дружественным отношениям между РФ и Германией.