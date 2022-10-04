Диверсию на газопроводах "Северный поток" спланировали в Соединённых Штатах и Великобритании, чтобы лишить немцев российского газа, даже если Берлин захочет его закупать.
Таким мнением поделился с изданием "Украина.ру" депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров. Он добавил, что взрыв подводной трубы стал прецедентом, и в ближайшее время миру стоит ждать настоящей "подводной войны".
"Сейчас начнется так называемая подводная война. Вы знаете, что все государства мира завязаны на подводные коммуникации. Все до одного", — уточнил парламентарий.
Он уверен, что уже скоро произойдут новые взрывы газопроводов, кабелей и других подводных объектов.
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