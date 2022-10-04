Фёдоров: диверсия на "Северных потоках" стала началом мировой подводной войны

Диверсию на газопроводах "Северный поток" спланировали в Соединённых Штатах и Великобритании, чтобы лишить немцев российского газа, даже если Берлин захочет его закупать.

Таким мнением поделился с изданием "Украина.ру" депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров. Он добавил, что взрыв подводной трубы стал прецедентом, и в ближайшее время миру стоит ждать настоящей "подводной войны".

"Сейчас начнется так называемая подводная война. Вы знаете, что все государства мира завязаны на подводные коммуникации. Все до одного", — уточнил парламентарий.

Он уверен, что уже скоро произойдут новые взрывы газопроводов, кабелей и других подводных объектов.