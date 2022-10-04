Times: РФ планирует устроить испытание ядерного оружия в Чёрном море

Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на военные источники.

Москва, по их данным, вероятнее всего, испытает ядерное оружие в Чёрном море. Применение таких вооружений на поле боя сопряжено с большим риском — в случае ошибки могут пострадать российские города на границе с Украиной, рассказал газете высокопоставленный военный источник.

Добавим, ранее министр обороны Британии называл ядерный удар по Украине маловероятным. Та же риторика идёт и из Пентагона.

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус ранее призвал уничтожить российский флот в Чёрном море в ответ на применение на Украине тактического ядерного оружия.