Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на военные источники.
Москва, по их данным, вероятнее всего, испытает ядерное оружие в Чёрном море. Применение таких вооружений на поле боя сопряжено с большим риском — в случае ошибки могут пострадать российские города на границе с Украиной, рассказал газете высокопоставленный военный источник.
Добавим, ранее министр обороны Британии называл ядерный удар по Украине маловероятным. Та же риторика идёт и из Пентагона.
Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус ранее призвал уничтожить российский флот в Чёрном море в ответ на применение на Украине тактического ядерного оружия.
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