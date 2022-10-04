Гемпель: Илон Маск может посетить Крым и показать миру, что это русская земля

Депутат парламента Крыма Юрий Гемпель пригласил американского предпринимателя Илона Маска, призвавшего к мирному урегулированию украинского конфликта, посетить полуостров.

По словам политика, грубейшая историческая ошибка привела к тому, что Крым оказался в составе Украины. Как пояснил Гемпель, полуостров всегда был российским.

"Маск может посетить его, показав всему миру, что это исконно русская земля", — отметил депутат парламента в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что власти РФ предлагали руководству Украины решить проблемы вокруг Крыма мирным путём, однако официальный Киев игнорировал все инициативы.

При этом Гемпель назвал идею Маска провести новые референдумы в освобождённых регионах под наблюдением представителей ООН "слегка запоздалой". Политик уточнил, что мирные жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей уже приняли решение жить в составе РФ.

Он подчеркнул: безоговорочная капитуляция киевского режима во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским должна была стать ещё одним пунктом плана американского бизнесмена.

Ранее Маск порекомендовал Украине остаться нейтральным государством. Помимо этого, он предложил признать Крымский полуостров частью РФ.