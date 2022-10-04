Президент Украины Владимир Зеленский только называется "лидером демократического государства", им напрямую управляют из Белого дома, сообщил телеканал Fox News.
Именно администрация Джо Байдена не позволяет киевскому режиму закончить украинский конфликт, уверен журналист Такер Карлсон.
"Зеленский является клиентом администрации Байдена, которая управляет его страной, и идеологи внутри администрации Байдена не хотели мира путем переговоров в Украине", — пояснил он в прямом эфире.
Ведущий также напомнил, что если Украину примут в НАТО, это будет означать начало мировой войны.
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