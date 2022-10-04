В министерстве обороны Японии сообщили, что запущенная Северной Кореей баллистическая ракета преодолела максимальное расстояние в истории.
Как уточнили в японском военном ведомстве, дистанция полёта МБР составила 4,6 тыс. км, что значительно больше характеристик баллистических ракет средней дальности, а значит её с полной уверенностью можно назвать межконтинентальной.
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