Экс-сенатор Блэк: США учувствуют в конфликте на Украине вопреки воле американцев

Несмотря на то что США не признают причастность к украинскому конфликту, простые американцы это понимают и выступают против вмешательства Вашингтона, заявил экс-сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.

"Им нет дела до американцев, или европейцев, или русских, или украинцев, всё, о чём они заботятся, — это господство и деньги", — пояснил экс-сенатор РИА Новости.

Он подчеркнул, что на подобных конфликтах держится военная промышленность Штатов и то, что думает обычный народ об этом, официальный Вашингтон "не волнует".