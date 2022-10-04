Несмотря на то что США не признают причастность к украинскому конфликту, простые американцы это понимают и выступают против вмешательства Вашингтона, заявил экс-сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.
"Им нет дела до американцев, или европейцев, или русских, или украинцев, всё, о чём они заботятся, — это господство и деньги", — пояснил экс-сенатор РИА Новости.
Он подчеркнул, что на подобных конфликтах держится военная промышленность Штатов и то, что думает обычный народ об этом, официальный Вашингтон "не волнует".
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.