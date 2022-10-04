Байден подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок

Действующий лидер США Джо Байден подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок.

Президентские выборы пройдут в Штатах в 2024 году.

Ранее все вопросы об участии в выборной гонке Байден "обходил стороной", но уточнял, что "собирается сделать это снова".