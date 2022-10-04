Действующий лидер США Джо Байден подтвердил, что намерен баллотироваться на второй срок.
Президентские выборы пройдут в Штатах в 2024 году.
Ранее все вопросы об участии в выборной гонке Байден "обходил стороной", но уточнял, что "собирается сделать это снова".
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.