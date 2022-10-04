Максимальная скорость запущенной баллистической ракеты из Северной Кореи в сторону Японского моря достигла 17 Махов, высота полёта снаряда составила 970 километров, сообщили южнокорейские военные.

Ранее южнокорейские власти проинформировали, что снаряд пролетел около 4,5 тысячи километров и упал в Тихом океане.

На фоне очередного пуска Южная Корея заявила, что даст решительный ответ КНДР.

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