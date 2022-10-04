В газовых хранилищах стран Евросоюза гораздо меньше топлива, чем необходимо для зимнего сезона. По мнению итальянского аналитика Никола Порро, к этому привели необдуманные действия европейских лидеров в отношении России.
"К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объём, который у нас будет, дорого обойдётся. В скором времени мы должны решить, что нам делать с нормированием", — заявил Порро в колонке для Giornale.
Он подчеркнул, что рынок сейчас "беспощаден" и просто "убьёт" тех, кто не нормирует потребление голубого топлива в стране.
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