Италия обвинила ЕС в непродуманной политике по газу: "Настал час расплаты"

В газовых хранилищах стран Евросоюза гораздо меньше топлива, чем необходимо для зимнего сезона. По мнению итальянского аналитика Никола Порро, к этому привели необдуманные действия европейских лидеров в отношении России.

"К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объём, который у нас будет, дорого обойдётся. В скором времени мы должны решить, что нам делать с нормированием", — заявил Порро в колонке для Giornale.

Он подчеркнул, что рынок сейчас "беспощаден" и просто "убьёт" тех, кто не нормирует потребление голубого топлива в стране.