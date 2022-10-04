Международное космическое агентство NASA сообщило, что не намерено сокращать штат своих сотрудников, работающих на территории России.
Как сообщили в ведомстве, все отделы в агентстве полностью укомплектованы.
"Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звёздном Городке, у нас есть работники в Центре управления полетами", — сообщили в NASA.
Сколько конкретно сотрудников у агентства работает в России не уточнили.
Ранее Вашингтон призвал всех американцев покинуть российскую территорию.
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