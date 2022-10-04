В NASA отказались сокращать штат сотрудников, работающих в России

Международное космическое агентство NASA сообщило, что не намерено сокращать штат своих сотрудников, работающих на территории России.

Как сообщили в ведомстве, все отделы в агентстве полностью укомплектованы.

"Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звёздном Городке, у нас есть работники в Центре управления полетами", — сообщили в NASA.

Сколько конкретно сотрудников у агентства работает в России не уточнили.

Ранее Вашингтон призвал всех американцев покинуть российскую территорию.