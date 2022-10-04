Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил властей КНДР о решительном ответе на запуск очередной баллистической ракеты, которая упала в Тихом океане.
Он заявил, что снаряд, запущенный в сторону Японского моря, пролетел более четырёх тысяч километров, в том числе и над двумя японскими префектурами на острове Хонсю и Хоккайдо.
Что конкретно намерена предпринять Южная Корея, президент страны не уточнил.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.