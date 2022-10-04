Южная Корея пообещала решительный ответ на запуск ракеты КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил властей КНДР о решительном ответе на запуск очередной баллистической ракеты, которая упала в Тихом океане.

Он заявил, что снаряд, запущенный в сторону Японского моря, пролетел более четырёх тысяч километров, в том числе и над двумя японскими префектурами на острове Хонсю и Хоккайдо.

Что конкретно намерена предпринять Южная Корея, президент страны не уточнил.