В США спрогнозировали постепенное признание миром новых регионов РФ

Признание четырёх экс-украинских регионов в составе России мировым сообществом может произойти постепенно, заявил бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.

По мнению американского политика, если легитимность референдумов признают, российская сторона сильно укрепит свои политические позиции.

"Новые регионы не будут признаны большинством стран мира сразу,… но в конечном счёте это произойдёт", — заявил Блэк РИА Новости.