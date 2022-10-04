Грузины заявили, что мигранты из РФ не представляют угрозы для страны

Представители Грузии заявили, что мигранты из РФ не представляют угрозы для страны, сообщает EADaily.

После объявления частичной мобилизации в РФ на границах с Грузией появились длинные очереди российских мигрантов. Представители МВД Грузии заявляют, что создавшаяся ситуация находится у них под контролем и они изучают каждого въезжающего в Грузию иностранца.

Депутат парламентского большинства Бека Давитулиани заявил, что логики в закрытии границ с Россией нет, потому что таким образом они помогают Украине. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что приезд россиян угрозы для Грузии не создаёт. Закрытие границ, по его мнению, станет серьёзным препятствием для граждан Грузии, которые живут в России.

"В Российской Федерации живёт много наших соотечественников, и у них есть интерес возвращения в Грузию. Исходя из этого, закрывать границы неправильно. Это нанесёт урон интересам грузин, которые живут в Российской Федерации", — заявил Кобахидзе.

Политолог Арчил Сихарулидзе отметил, что из РФ приезжают состоятельные люди, которые имеют доход. Он подчеркнул, что мигрантам из России ненужно создавать препятствий. По его словам, если бы у власти сегодня был бы Михаил Саакашвили, то россиянам не только бы никто не препятствовал, но и помогли бы перенести свой бизнес в Грузию.

"Эти люди не могут создать гуманитарную угрозу, потому что они не бездомные. Единственная проблема, которую это может создать стране, — рост цен, особенно в частном секторе, вырастет арендная плата за жильё", — заявил Сихарулидзе.