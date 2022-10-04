Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Южная Корея пообещала решительный ответ на запуск ракеты КНДР
Разведчик Остин: США следят за позициями ВС РФ и передают эту информацию Киеву
В США спрогнозировали постепенное признание миром новых регионов РФ
Экс-сенатор США: Вашингтону было "потрясающе удобно" подорвать "Северный поток"
В Японии звучит воздушная тревога из-за пуска ракет КНДР
Референдумы в ДНР прошли под прикрытием новых РЛС контрбатарейной борьбы
"Газпром" откачивает газ из сохранившейся нитки "СП — 2"
КНДР: США вмешиваются во внутренние дела стран путём резолюции о референдумах
Ветеран разведки Шэффер: армия США показала слабость в разгар борьбы с РФ

Грузины заявили, что мигранты из РФ не представляют угрозы для страны

Мир

Представители Грузии заявили, что мигранты из РФ не представляют угрозы для страны, сообщает EADaily.

Грузины заявили, что мигранты из РФ не представляют угрозы для страны

После объявления частичной мобилизации в РФ на границах с Грузией появились длинные очереди российских мигрантов. Представители МВД Грузии заявляют, что создавшаяся ситуация находится у них под контролем и они изучают каждого въезжающего в Грузию иностранца.

Депутат парламентского большинства Бека Давитулиани заявил, что логики в закрытии границ с Россией нет, потому что таким образом они помогают Украине. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что приезд россиян угрозы для Грузии не создаёт. Закрытие границ, по его мнению, станет серьёзным препятствием для граждан Грузии, которые живут в России.

"В Российской Федерации живёт много наших соотечественников, и у них есть интерес возвращения в Грузию. Исходя из этого, закрывать границы неправильно. Это нанесёт урон интересам грузин, которые живут в Российской Федерации", — заявил Кобахидзе.

Политолог Арчил Сихарулидзе отметил, что из РФ приезжают состоятельные люди, которые имеют доход. Он подчеркнул, что мигрантам из России ненужно создавать препятствий. По его словам, если бы у власти сегодня был бы Михаил Саакашвили, то россиянам не только бы никто не препятствовал, но и помогли бы перенести свой бизнес в Грузию.

"Эти люди не могут создать гуманитарную угрозу, потому что они не бездомные. Единственная проблема, которую это может создать стране, — рост цен, особенно в частном секторе, вырастет арендная плата за жильё", — заявил Сихарулидзе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться

Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.

Марочко: ВСУ удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Силовые структуры
Подоляка: "удачный" прорыв ВСУ на Херсонском направлении превратился в мышеловку
Мир. Новости мира
Экс-глава ЦРУ Петреус призвал НАТО уничтожить российскую армию на Украине
Россия
Военкома Белгородской области уволили за провал мобилизации и связь с Украиной
Анжела Якубовская Театр Моссовета решил сделать подарок актёрам и зрителям в виде новой пьесы Анжела Якубовская Сергей Лебедев Из "Сколково" можно сформировать две полноценные дивизии для Донбасса Сергей Лебедев Людмила Черткова Частичная мобилизация вызвала сбой в нарративе "я никому ничего не должен" Людмила Черткова
Силовые структуры
Шурыгин допустил вторую волну частичной мобилизации в России под Новый год
Силовые структуры
Марочко: прорыв ВСУ под Лисичанском остановили благодаря военной хитрости
Мэр Красного Лимана Петрикин покинул город и выступил с видеообращением
Силовые структуры
Мэр Красного Лимана Петрикин покинул город и выступил с видеообращением
Последние материалы
В США спрогнозировали постепенное признание миром новых регионов РФ
Грузины заявили, что мигранты из РФ не представляют угрозы для страны
Экс-сенатор США: Вашингтону было "потрясающе удобно" подорвать "Северный поток"
В Японии звучит воздушная тревога из-за пуска ракет КНДР
Референдумы в ДНР прошли под прикрытием новых РЛС контрбатарейной борьбы
"Газпром" откачивает газ из сохранившейся нитки "СП — 2"
КНДР: США вмешиваются во внутренние дела стран путём резолюции о референдумах
Ветеран разведки Шэффер: армия США показала слабость в разгар борьбы с РФ
The Sun: "Пять разрушительных способов, которыми Запад может нанести удар"
NetEase: РФ неожиданно поддержала инициативу США, представленную в ООН
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников