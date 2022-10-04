Экс-сенатор США: Вашингтону было "потрясающе удобно" подорвать "Северный поток"

Вашингтон побоялся протестных настроений в Европе предстоящей зимой и мог подорвать "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.

Как пояснил Блэк, европейцы могли бы выйти на улицы с протестами и надавать на правительство в контексте санкций против России, что ослабило бы позицию Штатов.

"США волновались, что по мере наступления зимы люди начнут протестовать и вставать против — возможно, свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа, — пояснил сенатор РИА Новости. - Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно".

Он подчеркнул, что все обвинения в адрес самой России абсурдны, а другие страны НАТО вряд ли бы "осмелились" провести диверсию без координации США.