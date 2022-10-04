В нескольких областях Японии запустили сигнал воздушной тревоги. Согласно информации, жителей призывают "искать убежище".
Ранее японские власти сообщили, что со стороны КНДР была запущена очередная ракета.
По информации системы J-Alert, ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана. Правительство Японии просит людей "немедленно искать убежище".
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