В Японии звучит воздушная тревога из-за пуска ракет КНДР

В нескольких областях Японии запустили сигнал воздушной тревоги. Согласно информации, жителей призывают "искать убежище".

Ранее японские власти сообщили, что со стороны КНДР была запущена очередная ракета.

По информации системы J-Alert, ракета КНДР пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана. Правительство Японии просит людей "немедленно искать убежище".