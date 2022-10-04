"Газпром" откачивает газ из сохранившейся нитки "Северного потока — 2", пишет EADaily.
Ссылаясь на слова представителей "Газпрома" авторы издания пишут, что компания проводит работу по снижению давления в одной из ниток газопровода "СП — 2". Для этого "Газпром" откачивает оставшийся в турбине газ. Это поможет снизить потенциальную экологическую угрозу и безопасно провести обследование целостности этой нитки.
Главная версия утечек из "Северных потоков" — целенаправленная диверсия. Представители Дании заявили, что газопроводы были повреждены с помощью двух взрывов. Пентагон отказался выдвигать какие-либо версии до окончания расследования. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть доказательства, которые указывают на западный след.
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