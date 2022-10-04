КНДР: США вмешиваются во внутренние дела стран путём резолюции о референдумах

МИД Северной Кореи обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России, выдвинув резолюцию по референдумам.

Как подчеркнули в ведомстве, присоединение четырёх экс-украинских областей к России — исключительно внутренние решения.

"Тридцатого сентября Совбез ООН провел голосование по антироссийской резолюции, представленной США… для поддержания неоспариваемого "однополярного мира" США вмешиваются во внутренние дела независимых государств и ущемляют их законные права", — заявили в северокорейском МИД.

Как подчеркнули в КНДР, такой же "трюк" Вашингтон "провернул" и в вопросе нескольких стран ранее:

Югославии,

Афганистане,

Ираке.