МИД Северной Кореи обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России, выдвинув резолюцию по референдумам.
Как подчеркнули в ведомстве, присоединение четырёх экс-украинских областей к России — исключительно внутренние решения.
"Тридцатого сентября Совбез ООН провел голосование по антироссийской резолюции, представленной США… для поддержания неоспариваемого "однополярного мира" США вмешиваются во внутренние дела независимых государств и ущемляют их законные права", — заявили в северокорейском МИД.
Как подчеркнули в КНДР, такой же "трюк" Вашингтон "провернул" и в вопросе нескольких стран ранее:
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