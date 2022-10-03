NetEase: РФ неожиданно поддержала инициативу США, представленную в ООН

Эксперты NetEase из Китая заявили, что для них стало неожиданностью поддержка РФ инициативы США, которую Джо Байден представил в ООН.

В конце сентября президент США Джо Байден выступил во время Генеральной Ассамблеи ООН. Он предложил реформировать организацию и расширить число постоянных членов Совбеза ООН. Помимо этого Байден заявил, что необходимо ограничить возможность применения права вето. Президент США предложил расширить число постоянных членов ООН за счёт Германии и Японии.

Авторы NetEase заявляют, что Россия часто пользуется правом вето и блокирует выгодные для США резолюции. Поэтому, по мнению китайских экспертов, Байдену важно ввести своих партнёров в число постоянных членов Совбеза ООН.

Россия поддержала реформацию ООН, чем удивила экспертов. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что РФ уже давно выступает за изменение состава Совбеза. Однако сделано это будет с одной оговоркой — если и расширять ООН, то за счёт Африки, Латинской Америки или Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров также выступил против постоянного членства Германии и Японии.

"США едва ли ожидали, что реакция России на предложение Байдена будет именно такой", — заявили китайские эксперты.