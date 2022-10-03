Зеленский решил наказать учителей Харьковской области за сотрудничество с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, какое наказание понесут учителя Харьковской области, согласившиеся сотрудничать с российской властью.

Зеленский заявил, что на территориях Харьковской области, которые вернулись под контроль Украины, будут выборочно платить зарплаты учителям.

Украинский лидер отметил, что на заработную плату могут рассчитывать только те педагоги, которые отказалась работать в школах, когда эти районы находились под контролем РФ.

Те же учителя, которые согласились работать на условиях пророссийского руководства, лишатся выплат.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что не менее 50 российских учителей попали в руки ВСУ.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.