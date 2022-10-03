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Арестович о заявлении Маска: Думает, что русский мужик добежит до мыса Канаверал

Мир

Алексей Арестович заподозрил, что пост Илона Маска вызван тем, что американский бизнесмен на фоне падения своих акций употребил запрещённые вещества.

Арестович о заявлении Маска: Думает, что русский мужик добежит до мыса Канаверал

Советник офиса Владимира Зеленского выдвинул сразу несколько версий, объясняющих поведение владельца Tesla, который предложил свою концепцию мира между Россией и Украиной.

Украинский военный аналитик отметил, что Маск является сторонником "прекраснодушного" интеллектуального тренда о непротивлении злу насилием и назвал слова знаменитого бизнесмена "громогласными советами космической глупости".

"Температура около нуля в смысле интеллектуальной самостоятельности", — так охарактеризовал Арестович мировоззрение Маска, признав при этом, что изобретатель США является гением.

Арестович оставил некоторую надежду на то, что страницу Маска взломали, а также посоветовал миллиардеру объявить своё заявление экспериментом.

Военный обозреватель предположил, что Маск прислушался к некоторому экспертному мнению о том, что Россия — большая и страшная.

"Ему кажется, что где-то там в глубине сибирских руд в бесконечной big big Russia где-то глубоко в горах спрятано очень много оружия. Однажды все достанут ППШ, завяжут ушанки, и этот русский мужик добежит до Ламанша, а может и до мыса Канаверал", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ предложение Илона Маска выдвинул свой план развития событий. 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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