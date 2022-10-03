Арестович о заявлении Маска: Думает, что русский мужик добежит до мыса Канаверал

Алексей Арестович заподозрил, что пост Илона Маска вызван тем, что американский бизнесмен на фоне падения своих акций употребил запрещённые вещества.

Советник офиса Владимира Зеленского выдвинул сразу несколько версий, объясняющих поведение владельца Tesla, который предложил свою концепцию мира между Россией и Украиной.

Украинский военный аналитик отметил, что Маск является сторонником "прекраснодушного" интеллектуального тренда о непротивлении злу насилием и назвал слова знаменитого бизнесмена "громогласными советами космической глупости".

"Температура около нуля в смысле интеллектуальной самостоятельности", — так охарактеризовал Арестович мировоззрение Маска, признав при этом, что изобретатель США является гением.

Арестович оставил некоторую надежду на то, что страницу Маска взломали, а также посоветовал миллиардеру объявить своё заявление экспериментом.

Военный обозреватель предположил, что Маск прислушался к некоторому экспертному мнению о том, что Россия — большая и страшная.

"Ему кажется, что где-то там в глубине сибирских руд в бесконечной big big Russia где-то глубоко в горах спрятано очень много оружия. Однажды все достанут ППШ, завяжут ушанки, и этот русский мужик добежит до Ламанша, а может и до мыса Канаверал", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ предложение Илона Маска выдвинул свой план развития событий.