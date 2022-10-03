Арестович оценил предложение Маска по урегулированию конфликта: "Добьём и его"

Илон Маск назвал Крым российским и предложил своё видение урегулирования конфликта на Украине.

Советник Офиса президента (ОП) Незалежной Алексей Арестович прокомментировал план Макса и отметил, что в скором времени не останется не только "хороших русских", но и "хороших международных".

Тогда Украина станет "самодостаточной сиротинушкой, зато с Крымом и Донбассом", поразмышлял он.

"Вообще это сборище прекраснодушных аборигенов доставляет. Питерсон, Франциск, теперь марсианин. Это означает, что на Западе достаточно широко распространён соответствующий интеллектуальный тренд. Что ж… Добьём и его", — заключил советник ОП.