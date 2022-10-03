Подоляк ответил Илону Маску: "Есть мирный план получше"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал предложение Илона Маска по поводу урегулирования вооружённого конфликта и выдвинул свой "мирный" план.

Подоляк выделил три пункта, после которых отношения Москвы и Киева смогут выйти "на новый уровень".

Во-первых, по его мнению, украинская армия должна "освободить" все территории, в числе которых Крым.

Во-вторых, необходимо провести "демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию" России, считает советник.

"Военные преступники должны пройти через международный трибунал", — указал Подоляк третий пункт "мирного плана" в социальных сетях.