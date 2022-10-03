Consortium News: речь Путина стала очередным потрясающим событием этого года

Журналист Consortium News Патрик Лоуренс заявил, что последняя речь Владимира Путина стала очередным потрясающим событием этого года.

В конце сентября Путин подписал договор о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. По мнению Лоуренса, речь президента РФ о стремлении покончить с продвигаемым Западом порядком была потрясающей.

"Речь Владимира Путина, обращенная к нации и всему миру в связи с присоединением четырёх регионов, стала очередным потрясающим событием этого года", — уверен журналист.

Лоуренс отметил, что если посмотреть все выступления Путина, то можно заметить изменения в его риторике. По мнению американского журналиста, президент РФ начал резче высказываться о США и Европе.

"Если раньше президент и министр иностранных дел Сергей Лавров называли западные страны "партнёрами”, то по состоянию на прошлую пятницу вчерашние партнёры стали для России врагами", — заявил Лоуренс.

Путин в своей речи заявил, что западная "свобода" и "демократия" являются подавлением, эксплуатацией, порабощением и насилием. Президент РФ всё чаще начал говорить о многополярном мировом порядке. По мнению Лоуренса, такие заявления были сделаны для Запада. Также он отметил, что большому количеству государств политика Путина близка.