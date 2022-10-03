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Леонков: Польша и Прибалтика встали костью в горле НАТО из-за нападок на РФ

Мир

Североатлантический альянс мечтает избавиться от Польши и Прибалтики. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: Польша и Прибалтика встали костью в горле НАТО из-за нападок на РФ

Литва, Латвия и Эстония принимают активное участие в украинском конфликте, поставляя в Киев вооружения. Также они хотят остаться частью НАТО, обеспечивая "защиту" на территории Восточной Европы. Однако для альянса это может обернуться серьёзными проблемами, поскольку в случае конфликта с Россией Прибалтика первой попадёт под удар, считает Леонков.

"Что бы там ни разместили, всё будет уничтожено первыми же ударами", — заявил эксперт.

Аналогичная ситуация прослеживается и в Польше, которая стала "костью в горле" НАТО, отметил Леонков. У Варшавы на Украине есть свои цели, которые тесно связаны с западными регионами страны.

"Они хотят всё это возглавить. Они такие активные только потому, что на их территории есть подразделения НАТО, и они готовы построить три новые базы, которые, как они считают, дадут им неоспоримое преимущество в конфликте", — объяснил Леонков в программе "Большая игра".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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