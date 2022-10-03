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Эксперт Брутер: замороженные активы РФ нельзя передать Украине

Мир

Замороженные российские активы нельзя передать Украине. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя Pravda. Ru отказ Швейцарии передать замороженных за рубежом российские активы Украине.

Эксперт Брутер: замороженные активы РФ нельзя передать Украине

По словам эксперта, заявление Швейцарии ни на что не повлияет, за исключением того, что появился такой инцидент. Он отметил, что заморозить российские активы можно, а передать их Украине уже сложнее.

"Давайте представим себе, что какая-нибудь другая страна будет забирать западные активы и передавать кому-нибудь другому. Они будут считать, что это объявление войны", — уверен эксперт.

Однако, по мнению Брутера, это не окончательное решение вопроса. Но как прецедент и как сегодняшняя ситуация — это имеет какое-то значение, заявил эксперт. Брутер подчеркнул, что заблокировать российские активы Запад может, но передавать их кому-то — нет.

Ранее пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддержала идею передачи замороженных за рубежом российских активов Украине.

"Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", - заявил Майенфиш.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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