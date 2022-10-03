Эксперт Брутер: замороженные активы РФ нельзя передать Украине

Замороженные российские активы нельзя передать Украине. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя Pravda. Ru отказ Швейцарии передать замороженных за рубежом российские активы Украине.

По словам эксперта, заявление Швейцарии ни на что не повлияет, за исключением того, что появился такой инцидент. Он отметил, что заморозить российские активы можно, а передать их Украине уже сложнее.

"Давайте представим себе, что какая-нибудь другая страна будет забирать западные активы и передавать кому-нибудь другому. Они будут считать, что это объявление войны", — уверен эксперт.

Однако, по мнению Брутера, это не окончательное решение вопроса. Но как прецедент и как сегодняшняя ситуация — это имеет какое-то значение, заявил эксперт. Брутер подчеркнул, что заблокировать российские активы Запад может, но передавать их кому-то — нет.

Ранее пресс-секретарь швейцарского минэкономики Фабиан Майенфиш заявил, что Швейцария не поддержала идею передачи замороженных за рубежом российских активов Украине.

"Для правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использование их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", - заявил Майенфиш.