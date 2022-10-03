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Макрон отказался от рубашек и галстуков. Назло Путину?

Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил дресс-код*. Он впервые выступил в водолазке. Французские чиновники стали их носить вместо рубашек и галстуков, дабы продемонстрировать, что экономят электроэнергию. И Макрон последовал примеру подчинённых.

Макрон отказался от рубашек и галстуков. Назло Путину?

В видеообращении, приуроченном к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки, Макрон предстал перед зрителями в пиджаке и в водолазке. Это новый символ "энергетической трезвости", объявленной французским президентом летом, сообщает РИА "Новости".

Согласно новой программе французского правительства, в стране необходимо снизить энергопотребление на десять процентов, чтобы избежать её нехватки зимой. Среди обязательных мер — поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов с целью экономии на отоплении.

Ранее о том, что сотрудники его ведомства будут одеваться теплее, сообщил глава французского минфина Брюно Ле Мэр.

"Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках — это будет очень хорошо, так как позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать "энергетическую трезвость", — отметил министр.

Напомним, некоторое время назад некоторые европейские чиновники и политики призывали к режиму экономии "назло Путину". Дескать, таким образом будет сокращаться зависимость от российских энергоносителей.

Впрочем, надо заметить, что пока французские чиновники не обосновывают появление на рабочих местах в водолазках необходимостью каким-либо образом "насолить" президенту России.

*Архивное фото

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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